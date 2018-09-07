السلطات الإيرانية تعتقل فتاة نشرت مقاطع راقصة على "إنستجرام"





اعتقلت السلطات الإيرانية، فتاة نشرت مقاطع فيديو لها وهي ترقص، على مواقع التواصل الاجتماعي.





واعتادت مائدة حجابري، 18 عاما، تصوير نفسها وهي ترقص رقصات إيرانية وأخرى غربية، ثم نشرت المئات من مقاطع الفيديو على موقع إنستجرام، ما جذب عشرات الآلاف من المتابعين.





وبث التلفزيون الحكومي، يوم الجمعة، ما وصفت باعترافات لبعض الفتيات من بينهن مائدة، وجميعهن "أقررن بذنب مخالفة المعايير الأخلاقية" في إيران، ووفق هذه "الاعترافات" فإن مائدة فعلت هذا من أجل زيادة عدد متابعيها على التواصل الاجتماعي.





ولم يتضح ما إذا كانت تصريحاتها جاءت بالإكراه أم لا. وأثار هذا البرنامج جدلا، حيث تساءل البعض عن سبب إهانة هذه الفتاة على شاشة التلفزيون، بدلا من تقديم المجرمين أو المسئولين الفاسدين إلى العدالة.





ونشرت مائدة قرابة 300 مقطع مصور على حسابها، كثير منها أثناء رقصها، كما ظهرت في مقاطع مصورة بدون حجاب، ويتابعها أكثر من 43 ألف شخص.





ومائدة هي آخر الفتيات اللاتي اعتقلن في إيران بسبب حوادث مماثلة أونشر مقاطع تتعلق بالموضة والأزياء.





وتعتبر الشرطة الإيرانية، نشر مقاطع الرقص على الإنترنت جريمة تستوجب العقاب.





وأغلقت العديد من الحسابات المشابهة على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، لكن الكثير من الإيرانيين استطاع التحايل على هذه الإجراءات.





وتحجب إيران بالفعل "فيسبوك" و"تويتر" ومواقع تواصل اجتماعي أخرى، رغم أن كثيرا من الإيرانيين يمكنهم الولوج إليها عبر خادم وسيط (بروكسي) وشبكة خاصة افتراضية (في بي إن).



