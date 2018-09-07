"ثقافة" الإسكندرية تعلن إصدار 4 أعداد جديدة من "نوارس"

صدرت مؤخرا، 4 أعداد جديدة من مجلة نوارس الأدبية، التي يصدرها فرع ثقافة الإسكندرية.



وقالت الشاعرة سحر أبو شادي، مديرة الشئون الثقافية، إن الأعداد هي من 25 حتى 28 وتتضمن مجموعة من القصص القصيرة منها غربة لأمينة صالح، الحكاية الأخيرة لجيهان السيد، أم أمير للسيد حنفي، هذيان ليلة من ليالي الشتاء لسارة زيادة.



وأضافت أن أعداد هذا العام تحتوى على مجموعة من الدراسات النقدية والمقالات لعدد من الأدباء المتميزين منهم إيمان الزيات، آية أحمد، رضوى جابر، وسارة أحمد.



هذا إلى جانب الأبواب الثابتة التي تحتوي على عدد من القصائد الشعرية بالفصحى والعامية لنخبة من الشعراء منهم محمود عبد الصمد، وليد المصري، جيهان بركات، تامر أنور، أماني على، وإبراهيم منصور.



وأضافت أنه يمكن الحصول على الأعداد الجديدة من مقر الفرع الكائن بـ84 طريق الحرية - ش فؤاد سابقا أو من أقرب موقع ثقافي تابع للفرع.

