تعرف على مصير السيارات الحديثة التي لم تباع أبدا!

هل تساءلتَ من قبل عن مصير كل تلك السيارات الجديدة التي تبقى في وكالات بالبيع دون أن يشتريها أحد! و ماذا يحدث لتلك السيارات؟ وأين تذهب عندما يحين الوقت لإفساح المكان لسيارات أحدث؟ بالتأكيد لن تُفكر الوكالات بإعطاء سياراتها التي لم تُباع مجانًا، ولمعرفة ما يحصل لها، أنت بحاجة للاطلاع على بعض أسرار وكلاء شركات السيارات.





يقوم وكلاء محلات بيع السيارات بشراء سيارات حديثة وجديدة من الشركة المصنّعة، على أن يتم بيعها بسعر أعلى لتحقيق الأرباح. لذلك، بمجرد أن يقوم الوكيل بشراء السيارة من الشركة، فهي أصبحت في ملكيّته وتخصه.





ما يعني أنه لا يُمكن للوكيل أن يُرسل سيارات وكالته التي لم يتم بيعها في نهاية العام للشركة المصنّعة مرةً أخرى أو استرجاع المال، بل على العملاء شراؤها أو التفكير في طريقة أخرى للتخلص من السيارات التي لم يعد أحد من العملاء يرغب بشرائها.





كما هناك عدد قليل من الصفقات التي يُمكن القيام بها عندما لا تُباع السيارة. منها أن الوكيل قادر على شحن سياراته غير المباعة إلى سوق مُختلفة يكون فيها الطلب على موديل سياراته مرغوبًا. كما يُمكن لوكيل السيارات أن يقوم ببيعها في مزاد علني، لكن بتلك الحالة سيخسر الكثير من المال لأنها تُباع بأسعار مخفّضة للغاية.





حل آخر، وهو أن سيارات الوكالة غير المُباعة يُمكن أن تُستعمل كسيارات مستأجرة يتم تأجيرها للعملاء الراغبين بذلك. أما الخيار الأخير، هو إعادة تسعير السيارات لبيعها مرةً أخرى. فالوكلاء يرغبون بالتخلص من المخزون القديم حتى لا يُنافس القديم الموديلات الأحدث.





لذلك، من الخيارات الأخيرة التي يلجأ إليها الوكيل هو تخفيض سعر المعروض من سيارات الموسم الماضي ليتم بيعها سريعًا وإفساح المجال أمام الموديلات الأحدث. بالتأكيد، لن يلجأ الوكيل إلى منح سياراته القديمة كهدايا للعملاء حتى لو لم يكن أمامه حلول أخرى، إن كان هذا ما تأمله!!