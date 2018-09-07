السودان يعين مدير الاستخبارات السابق سفيرًا لدى الولايات المتحدة

عيّن الرئيس السوداني عمر البشير، مدير الاستخبارات السابق محمد عطا، سفيرا لدى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، وذلك فى مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية التى تحسنت العام الماضى.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية فى السودان (سونا) تعيين محمد عطا، المدير السابق لجهاز المخابرات والأمن الوطنى الواسع النفوذ، سفيرا جديدا للخرطوم لدى واشنطن.

وقال عطا بعد لقائه البشير، أمس الأحد، "الرئيس البشير طلب مني العمل بجهد لتحسين العلاقات بين البلدين"، بحسب ما نقلت الوكالة عنه.

ويأتي تعيين عطا فى وقت دخلت العلاقات بين الخرطوم وواشنطن مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات الامريكية المفروضة على السودان منذ عقود فى أكتوبر 2017.