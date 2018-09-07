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الخشت: أطلقنا مشروعا لتطوير العقل المصري في إجازة الصيف (فيديو)

الإثنين 09/يوليه/2018 - 11:47 ص
الخشت: أطلقنا مشروعا لتطوير العقل المصري في إجازة الصيف (فيديو)
أرشيفية
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ندى محمد
 
قال محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة اطلقت مشروع لتطوير العقل المصري خلال إجازة الصيف، لكون الملاحظ حتى الآن فشل مشروع النهضة الخاص بعصر محمد علي، وكذلك التيار الديني والاصلاحي لمحمد عبده والتيار الليبرالي والعلمي والعلماني جميعها فشلت، ولم يحدث تحول حقيقي يصل بمصر إلى عصر النهضة.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، أننا نحتاج إلى تأسيس عقل مصري جديد والتخلص من ثقافة التآمر والتبرير، مشيرا إلى أن الهدف هو تغيير طريقة التفكير نفسها ومجموعة الأفكار المحددة للسلوكيات بين المواطنين المصريين، مستنكرا سرعة التصديق الكبيرة للشائعات والأخبار المتداولة دون التثبت من صحتها والبحث عن حقيقة الأمور ولذا يجب التغيير.

المزيد عن: محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة العقل المصري إجازة الصيف
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