رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل فريقي من الهندسة لحصولهم على مراكز متقدمة في مسابقة الغواصات (صور)

استقبل الكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، فريقي فورتكس "Vortex"، و"MIA"، من كلية الهندسة، بعد عودتهم من الولايات المتحدة الأمريكية، وفوزهم بالمركزين الأول والثالث في النهائيات الدولية لمسابقة الغواصات الآلية "ROV"، التي عٌقدت بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 28 فريقًا من 17 دولة من أفضل دول العالم في مجال تكنولوجيا الربوتات البحرية.





وأثنى رئيس الجامعة، خلال استقباله الطلاب، على هذا الإنجاز، مؤكدًا حاجة سوق العمل إلى هذه الأفكار الواعدة، والتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي والربوتات.





وشدد على ضرورة التواصل بين الأجيال، ونقل الخبرات، حتى بعد التخرج؛ لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات وشركات تسهم في بناء مستقبل واعد.





وأكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية التراكم المعرفي في تطوير الأداء وتحسين النتائج، مشيرًا إلى أن قانون التعليم العالي الجديد الذي تصدر لائحته التنفيذية خلال الفترة المقبلة، سوف يعطي الإطار القانوني للاستفادة من هذه الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشروعات وشركات ترفع من شأن الصناعة المصرية.