لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها تلتقى 24 متقدما لوظيفة مدير الأمن الإداري

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة اجتماعا اليوم لاختيار مديرا للأمن الإدارى للجامعة



وتقدم لشغل الوظيفة الشاغرة 24 من العاملين بالمجالات الأمنية المختلفة ومن القوات المسلحة والشرطة بالاضافة الى اثنين من العاملين بالجامعة.



واستعرضت اللجنة مؤهلات وخبرات المتقدمين وأجرت نقاشا موسعا معهم على ان تنتهى اللجنة من عملها اليوم ويتم بعدها دراسة الملفات المتعلقة بالمتقدمين تمهيدا لإختيار صاحب المرتبة فى المقابلة.



شارك فى أعمال اللجنة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبير الرباط عميدة كلية الأداب والدكتورة هالة حلمى عميدة كلية الحاسبات والمعلومات واللواء أحمد زغلول والدكتور هشام العوضى والدكتور أشرف شمس الدين والدكتور سمير الجمال ووحيد خلوى أمين الجامعة المساعد للشئون الادارية بالجامعة.

