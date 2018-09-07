لاعب الهلال الخيبري يجري عملية جراحية اليوم

يجري لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عبدالملك الخيبري عملية جراحية اليوم الاثنين، عقب تعرضه لكسر إجهادي بالساق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، في وقت متأخر من مساء الأحد، قائلا: "يجري لاعب فريق #الهلال الأول لكرة القدم "عبدالملك الخيبري" يوم غد الاثنين عملية جراحية في الساق؛ تحت إشراف شركة "بوبا العربية" شريك الرعاية الصحية؛ وذلك بعد تعرّضه لكسر إجهادي في الساق".