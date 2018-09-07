قرقاش: تشويه دور الإمارات "الكذبة الكبرى" لأزمة اليمن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن دور بلاده في أزمة اليمن تعرض لحملة تشويه ظالمة، واصفًا إياها بـ "الكذبة الكبرى".

وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لكل حرب وأزمة كذبتها الكبرى، وفي اليمن تعرضت الإمارات لحملة تشويه ظالمة؛ لأنها تحملت مسؤولياتها تجاه أمن المنطقة بشجاعة وشهامة".

وأشار الوزير الإماراتي إلى التلفيق حول دور الإمارات شمل جزيرة سقطرة وادعاء وجود سجون سريّة بالمناطق المحررة من سيطرة الانقلابيين، وغيرها من الأخبار الكاذبة التي بدأ يتضح زورها وبهتانها، حسب تعبيره.

وأضاف قرقاش: "تعاملنا المنهجي والحريص ضمن التحالف العربي مع ملف تحرير الحديدة وحرصنا على أرواح السكان المدنيين والبنية الإغاثية الهشة ما هو إلا دليل آخر على نهجنا، نقوم بمهمتنا بكل مهنية أمام ميليشيا تسترخص الأرواح وتختبئ خلف النساء والأطفال".

ولفت وزير الدولة الإماراتي إلى أن "الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة ضد الإمارات مصدرها إما عدو يتجرع الهزيمة تلو الأخرى أو تيارات سياسية عاجزة، ميدانها فنادقها"، مؤكدًا أن "سجل رجال الإمارات ضمن التحالف العربي، وخلال السنوات الثلاث، لم يشهد إلا النصر والتقدم إلى الأمام".

وكان نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن، علي ناصر لخشع، قد نفى، أمس الأحد، وجود أي سجون سرية بالمحافظات اليمنية المحررة من أيدي ميليشيات الحوثي.

وحذر لخشع مما أسماه "وسائل الإعلام المتحزِّبة والمأجورة"، التي تقوم بما وصفه "نشر الشائعات حول سجون سرية"، في إشارة إلى ما تردد عن محافظة حضرموت.