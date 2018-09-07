اليوم.. انتهاء تصحيح كراسات امتحانات طلاب الثانوية العامة

تنتهى اليوم، كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات امتحانات طلاب الثانوية العامة فى جميع المواد الدراسية، قبل إعلان النتيجة رسميا خلال أيام.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك "خلية نحل" داخل كنترول الثانوية العامة، وأن نتيجة الثانوية العامة 2018 ستظهر قريبا، ومن المتوقع أن أعمال تقدير درجات كراسات الإجابات تنتهي في ١٣ يوليو الحالي.