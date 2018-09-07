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تفاصيل مباراة فرنسا ضد بلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:48 ص
تفاصيل مباراة فرنسا ضد بلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
فرنسا وبلجيكا
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أحمد عصام
 

 

نجح منتخب فرنسا في حجز تذكرة العبور إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم، والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا 2018، وذلك بعد أن تغلب على أوروجواي بهدفين دون رد.

 

خاض منتخب بلجيكا لقاء غاية في الصعوبة أمام البرازيل وتمكن من المرور إلى دور نصف النهائي بعد الفوز بنتيجة هدفين لهدف.

 

ويدخل منتخب بلجيكا لقاء خارج التوقعات أمام فرنسا في دور نصف النهائي على ملعب "سانت بطرسبرج" وذلك يوم الثلاثاء المقبل والموافق 10 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءًا والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.

 

والتقى منتخبا فرنسا وبلجيكا من قبل في بطولة كأس العالم 6 مرات (4 فوز لفرنسا - تعادل - فوز وحيد لبلجيكا)، وانتهى آخر لقاء جمعهما في المونديال عام 1986 بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

 

ومن المقرر أن يتم نقل لقاء بلجيكا وفرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم عبر قناة "بي إن سبورت" المفتوحة عبر النايل سات على التردد "12476 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 2/3".

 

تابع البث المباشر والحي لمباريات كأس العالم ولمواجهة بلجيكا وفرنسا عبر موقع الفجر الرياضي.

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