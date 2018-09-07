هازارد يعترف: شجعت فرنسا في مونديال 98 على بلجيكا

كشف إدين هازارد، نجم منتخب بلجيكا ونادي تشيلسي الإنجليزي، عن تشجيعه لمنتخب فرنسا في مونديال 1998 على بلجيكا.

وقال هازارد، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الصن" البريطانية: "جيل فرنسا 1998 كان إستثنائيا، لدرجة أنا و إخوتي كنا نشجع فرنسا على بلجيكا في ذلك الوقت".

وتابع: "في ذلك الوقت، لم يكن لدينا قميص لبلجيكا، ولهذا السبب كنا نرتدي قميص فرنسا، في الحقيقة لا أريد تشويه الفريق البلجيكي في ذلك الوقت، كان هناك لاعبون جيدون للغاية".

ونشأ هازارد البالغ من العمر 27 سنة، في الجزء الناطق بالفرنسية من بلجيكا وانتقل إلى ليل عندما كان في الرابعة عشرة من عمره.

أكد هازارد أنه معجب بما يفعله كيليان مبابي مشيرا إلى أن لو مبابي يشاهد مقاطع فيديو له عندما كان أصغر سنا، الآن هو يشاهد مقاطع فيديو له.

كما تحدث هازارد عن الفرنسي كانتي زميله في تشيلسي، قائلا: "كانتي أفضل لاعب جاورته في مركزه، إذا كان في قمة مستواه خلال المباراة فإن نسبة فوز فريقه هي 95%".

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا سيواجه فرنسا، غدا الثلاثاء في مباراة دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.