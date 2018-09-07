اكتشفها يوسف وهبي وغنت للملك فاروق.. معلومات عن نور الهدى في ذكرى رحيلها
تحل اليوم الإثنين الذكرى العشرين على رحيل المطربة اللبنانية نور الهدى، إحدى أشهر مطربات القرن العشرين والتي اشتهرت بتقديم الأفلام الغنائية.
وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" 11 معلومات عنها:-
١- ولدت إلكسندرا نقولا بدران في ٢٤ ديسمبر ١٩٢٤ في مرسين بتركيا.
٢- لقبت في صغرها بـ"أم كلثوم لبنان".
٣- اكتشفها يوسف وهبي أثناء جولة فنية له في الشام ١٩٤٢، ودعها للقدوم لمصر.
٤- أطلق عليه يوسف وهبي اسم نور الهدى.
٥- أسند يوسف وهبي لها بطولة أول فيلم بعنوان "جوهرة".
٦- قدمت مع فريد الأطرش ومحمد فوزي ثنائي غنائي في أفلام عدة منها "مجد ودموع" و"متقلوش لحد".
٧- لحن لها كبار الملحنين في مصر والعالم العربي ومنهم محمد عبدالوهاب، ورياض السنباطي ومحمد القصبجي.
٨- غنت للملك فاروق في حفل بالسفارة السورية بالقاهرة.
٩- تركت مصر بعد عدة مضايقات من مصلحة الضرائب والتي طالبتها بالاكتفاء بالغناء في الافلام وعدم تقديم حفلات.
١٠- عادت إلى لبنان وقدمت فيلم "لمن تشرق الشمس" ١٩٥٨، والذي لم يحقق نجاح يذكر، لتعتزل الفن بعدها.
١١- توفيت في التاسع من يوليو ١٩٩٨، عن عمر ناهز الـ٧٤ عامًا.