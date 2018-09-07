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نيفين جامع: الرئيس السيسي مهتم شخصيا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:53 ص
نيفين جامع: الرئيس السيسي مهتم شخصيا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
نيفين جامع
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نعيم يوسف
 
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة مهتمة جدا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم شخصيا بهذه المشروعات، ودعمها.

وأضافت "جامع"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه خيري رمضان، الأحد، أن مبلغ القروض يتم تحديدها بناء على الفجوة التمويلية وعقود التوريد التي يتم تقديمها، لافتة إلى أن الجهاز يبدأ مع المواطنين من البداية.

وشددت على أن دور الجهاز هو أن يبدأ مع الشاب الذي لا يمتلك شيئا، مؤكدة أن نسبة المشروعات الجديدة في الخمس شهور الأولى من هذا العام، حوالي 47%، معقبة: "اللي يسمعنا يجربنا.. يجي بس يكون جاد"، موضحة أنه سيتم تدريبه ويتاح له التمويل.
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