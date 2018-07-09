أبوريدة يجتمع بالبوسني حليلوزيتش وينتظر رد رينارد لتدريب المنتخب

يعقد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع وحيد حليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اجتماع أبوريدة مع خليلوزيتش، على هامش اجتماعات كونجرس الفيفا والتي يحضرها رئيس الجبلاية في روسيا حاليًا، بالإضافة إلى وجود المدير الفني السابق لمحاربي الصحراء لمتابعة مباريات نصف نهائي كأس العالم.

على جانب آخر ينتظر مسؤولو الجبلاية، رد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب حول إمكانية تحمل المسئولية الفنية للمنتخب الوطني، خاصةً أنه سيتقاضى ما يقرب من 150 آلف دولار شهريًا، ليحل خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق.

وكان المنتخب الوطني ودع منافسات كأس العالم من الدور الأول عقب تذيله ترتيب المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط في البطولة المقامة بروسيا في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.