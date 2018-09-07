عاجل.. أسامة نبيه يكشف لأول مرة عن سبب حزن صلاح أثناء معسكر المنتخب في روسيا
الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:32 ص
أحمد عصام
أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر سمح لأهالي اللاعبين بزيارتهم في الغرف ببطولة كأس العالم روسيا 2018.
وأضاف نبيه في تصريحات لبرنامج "روسيا 2018" والذي
يذاع عبر فضائية أون سبورت: "صلاح لم يكن منزعج من المعسكر في جروزني، وكل ما
أثير حول اعتزاله أو استيائه أخبار ليس لها اساس من الصحة".
وتابع: "شعرت بحزن صلاح بعد العودة من جروزني إلى القاهرة،
وأن الأزمات السياسية التي أثيرت حوله أشعرته بالاستياء".
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