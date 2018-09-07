أحمد ناجي: مشاركة الحضري في المونديال ليست مجاملة

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق، أن مشاركة عصام الحضري في مونديال روسيا 2018 لم تكن مجاملة على الإطلاق.

وأضاف ناجي في مداخلة هاتفية مع برنامج نجم الجماهير الذي يقدمه الإعلامي أبوالمعاطي زكي عبر قناة ltc، أن استقدام أي مدرب أجنبي لقيادة منتخب مصر خلفا لهيكتور كوبر سينجح بشرط السير علي الاستراتيجية الموجودة.

وتابع أن الحضري كان يستحق المشاركة مع المنتخب في المونديال، وأن تواجده في مباراة السعودية لم يكن مجاملة له من قبل الجهاز الفني للفراعنة.