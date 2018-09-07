ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خيري رمضان يرد على البطل محمد إيهاب: "إنت شغلتك بترفع أثقال"

الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:18 ص
خيري رمضان يرد على البطل محمد إيهاب: إنت شغلتك بترفع أثقال
خيري رمضان
طباعة
نعيم يوسف
 
علق الإعلامي خيري رمضان، على تصريحات اللاعب محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، والتي رد فيها على هجوم "رمضان" عليه أمس، بسبب طلبه 10 آلاف جنيه للظهور على التلفزيون المصري.

كان "إيهاب" قد طلب 10 آلاف جنيه للظهور في التلفزيون المصري، فخرج الإعلامي خيري رمضان وهاجمه في برنامجه "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، فرد عليه بطل الأثقال وقال إن "رمضان يأخذ فلوس مقابل الظهور على الهواء فلماذا لا يأخذ هو".

ورد "رمضان" في حلقة برنامجه اليوم، وقال له: "أنا باخد فلوس عشان ده شغلى، إنت شغلتك بترفع أثقال، أما أروح معاك النادي مش هاخد منك فلوس".

وشدد "رمضان" على أن هناك أبطال آخرين حضروا البرنامج دون أن يحصلوا على أموال.
المزيد عن: محمد غيهاب رفع أثقال خيري رمضان بطل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 4:20:02 AM