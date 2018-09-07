خيري رمضان يرد على البطل محمد إيهاب: "إنت شغلتك بترفع أثقال"



كان "إيهاب" قد طلب 10 آلاف جنيه للظهور في التلفزيون المصري، فخرج الإعلامي خيري رمضان وهاجمه في برنامجه "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، فرد عليه بطل الأثقال وقال إن "رمضان يأخذ فلوس مقابل الظهور على الهواء فلماذا لا يأخذ هو".



ورد "رمضان" في حلقة برنامجه اليوم، وقال له: "أنا باخد فلوس عشان ده شغلى، إنت شغلتك بترفع أثقال، أما أروح معاك النادي مش هاخد منك فلوس".



وشدد "رمضان" على أن هناك أبطال آخرين حضروا البرنامج دون أن يحصلوا على أموال.

علق الإعلامي خيري رمضان، على تصريحات اللاعب محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، والتي رد فيها على هجوم "رمضان" عليه أمس، بسبب طلبه 10 آلاف جنيه للظهور على التلفزيون المصري.