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جابر عصفور يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:42 ص
جابر عصفور يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي
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نعيم يوسف
 
وجه الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، عدة رسائل للشعب والحكومة والرئيس، حيث قال للشعب إنه يجب أن يتحمل ما يحدث في مصر.

وأضاف "عصفور" في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أنه بالنسبة للحكومة لابد عليها أن تعرف أن التنمية ليست جانب واحد فقط بل جانبين، والتنمية هي الإنسان، وثقافة الإنسان مهمة، وأن رسالته للرئيس هي أن يقول له "كان الله في عونك".
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