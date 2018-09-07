جابر عصفور يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي



وأضاف "عصفور" في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أنه بالنسبة للحكومة لابد عليها أن تعرف أن التنمية ليست جانب واحد فقط بل جانبين، والتنمية هي الإنسان، وثقافة الإنسان مهمة، وأن رسالته للرئيس هي أن يقول له "كان الله في عونك".

وجه الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، عدة رسائل للشعب والحكومة والرئيس، حيث قال للشعب إنه يجب أن يتحمل ما يحدث في مصر.