مرتضى: الزمالك ليس طرفا في أزمة نجوم المستقبل والإسماعيلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن النادي الأبيض ليس طرفا في أزمة الإسماعيلي مع نجوم المستقبل، بعد انضمام صانع ألعاب الدراويش إبراهيم حسن لصفوف القلعة البيضاء.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة "الأولى": " رغم أن الزمالك ليس طرفا في الأزمة إلا أنني أطالب الإسماعيلي باحترام العقود خاصة وأنني رجل قانون".

وأضاف: " بحكم علاقتي المميزة مع مسؤولي الإسماعيلي ونجوم المستقبل سأحاول التدخل لإنهاء الأزمة بين الطرفين".