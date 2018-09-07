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عاجل.. مرتضى منصور يكشف تكلفة انتقال جبر وتوفيق لنادي الأهرام

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:34 ص
عاجل.. مرتضى منصور يكشف تكلفة انتقال جبر وتوفيق لنادي الأهرام
مرتضى منصور
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أحمد عبد الحفيظ
 

 

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن قيمة صفقة انتقال ثنائي الزمالك علي جبر وأحمد توفيق لصفوف لنادي الأهرام، موضحا أن الصفقة تمت نظير 60 مليون جنيه.

 

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة "الأولى": " أشكر أحمد توفيق لأنه لاعب ملتزم وأصر على التفاوض مع نادي الأهرام من خلال نادي الزمالك".

 

وأضاف: " أحمد توفيق كان يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل إلا أنه أصر أن يستفاد النادي الأبيض ماديا من خلال صفقة انتقاله لنادي الأهرام".

المزيد عن: مرتضى منصور علي جبر رياضة الأهرام الأخبار الرياضية أخبار الرياضة أحمد توفيق
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