البزاوي يكشف حقيقة إنتاج جزء ثالث من "كلبش"
الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:29 ص
مريم الشريف
قال الفنان محمود البزاوي، إنه من المحتمل قيام صناع مسلسل "كلبش" بإنتاج جزء ثالث منه، لافتًا في ذات الوقت الانتباه إلى أن العمل لن يعرض العام المقبل.
وعبر خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، عن سعادته الشديدة بنجاح شخصيته خلال المسلسل، موضحًا أن أكثر ما جذبه لتجسيد شخصيته في المسلسل هو اختلافها.
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