مدرب المنتخب السابق: إيهاب لهيطة سيترك فراغا كبيرا في الفراعنة

أكد أسامة نبيه، المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن الجميع تعلق بحلم الوصول للدور الثاني من مونديال روسيا.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج "روسيا 2018" والذي يذاع عبر فضائية أون سبورت: "بذلنا كل المجهود للوصول لكأس العالم في روسيا، وكان أولوياتنا كجهاز فني الحصول على بطولة إفريقيا، وعودة مصر للمستوى العالمي".

وأضاف: "نهائي أمم إفريقيا وبلوغ المونديال دليل على نجاح الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، رغم تشاؤم الجمهور المصري بالجهاز الفني".

وواصل: "إيهاب لهيطة سيترك فراغا كبير في منتخب مصر، فهو عمل بإخلاص شديد وبذل مجهودا وافرا خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية".