موعد مباراة انجلترا ضد كرواتيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم روسيا 2018

يخوض منتخب انجلترا مواجهة قوية أمام كرواتيا، يوم الأربعاء المقبل، وذلك في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتنطلق ضربة بداية اللقاء يوم الأربعاء المقبل والموافق 11 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "لوجنيكي" الذي يستضيف المباراة.

وفازت انجلترا على السويد بهدفين دون رد في مباراة دور الـ 8، بينما تخطى منتخب كرواتيا نظيره الروسي بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي بهدفين مقابل هدفين.

ومن المقرر أن تتم إذاعة لقاء انجلترا وكرواتيا في دور نصف النهائي عبر البث المباشر والحي على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2" المشفرة.