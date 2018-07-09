ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"شعبة الأرز" عن قرار السيسي: قبلة الحياة لمضارب مصر

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:11 ص
شعبة الأرز عن قرار السيسي: قبلة الحياة لمضارب مصر
أرشيفية
طباعة
أمنية فوزي
 
علق رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وافق فيه على استيراد الأرز، قائلًا: "سعداء جدًا بهذا القرار، قبلة الحياة لمضارب مصر؛ لأنه سيساعد على عملها بقوة".

وأوضح "شحاتة"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن أسعار الأرز مستقرة حاليًا، وأنه سيكون هناك أرز جديد بالأسواق خلال هذا الشهر، مؤكدًا أن قرار صائب لصالح المستهلك، وأن استيراد الأرز سيساهم في استقرار الأسعار.

وتابع: "لن نعتمد على الاستيراد بكمية كبيرة؛ لأن إنتاجنا سيكفينا بداية من العام المقبل".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 2:50:01 AM