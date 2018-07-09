"شعبة الأرز" عن قرار السيسي: قبلة الحياة لمضارب مصر

علق رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وافق فيه على استيراد الأرز، قائلًا: "سعداء جدًا بهذا القرار، قبلة الحياة لمضارب مصر؛ لأنه سيساعد على عملها بقوة".



وأوضح "شحاتة"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن أسعار الأرز مستقرة حاليًا، وأنه سيكون هناك أرز جديد بالأسواق خلال هذا الشهر، مؤكدًا أن قرار صائب لصالح المستهلك، وأن استيراد الأرز سيساهم في استقرار الأسعار.



وتابع: "لن نعتمد على الاستيراد بكمية كبيرة؛ لأن إنتاجنا سيكفينا بداية من العام المقبل".

