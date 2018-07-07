139 % نمواً في أعداد ركاب القطارات بالسعودية فى الربع الثاني

حققت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" 139% نمواً في عدد المسافرين على متن قطارات الركاب، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري.





وأوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في "سار"، أن الزيادة في عدد ركاب قطار الشمال، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018، تجاوزت الـ 47 ألف راكب، عما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي 2017.

وأرجع عمار النهدي ، هذا النمو الكبير في عدد الركاب إلى المبادرات التي أطلقتها الشركة، والمتمثلة في إضافة عدد من الرحلات الجديدة، والرحلات الإضافية في المواسم، كالأعياد وعطلات نهاية الأسبوع.





وأسهمت ايضا المحطات الإضافية، والخدمات المميزة التي يقدمها قطار الشمال على متن مقطوراته المتنوعة بين درجة الأعمال والدرجة الاقتصادية، وعربات الطعام، إلى جانب السرعة والدقة في المواعيد، حيث تجاوزت نسبة وصول القطارات في مواعيدها المحددة 96 %، وهي نسبة عالية جداً، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، في النمو المحقق، بحسب النهدي.





ولفت إلى دور وعي المجتمع في هذا النمو، حيث بدأ المجتمع بإدراك أهمية السفر عبر القطارات، كوسيلة نقل أكثر أماناً وراحة من وسائل النقل الأخرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".





واكد النهدي، أن "سار" تعمل على تجسيد رؤية المملكة 2030، في إنشاء بيئة نقل متكاملة بالخطوط الحديدية يعتمد عليها في نقل الركاب والبضائع والمعادن.





وأشار النهدي، إلى دور "سار" في خفض تكاليف نقل الركاب والبضائع والمعادن، حيث تعدّ داعماً للصناعات الوطنية، ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة في مناطق متعددة، الأمر الذي يخفف العبء على المدن الكبرى، وينقل العديد من القطاعات إلى المناطق غير المستغلة، وفقاً لرؤية المملكة 2030.





يذكر أن قطار الشمال للركاب دُشن في فبراير 2017 ليربط مدن شمال المملكة بالعاصمة الرياض، حيث بدأ بمحطات المجمعة والقصيم، وحائل، ويجري العمل من قبل "سار" على استكمال المشروع بإضافة محطتي الجوف القريات لخلق خيارات التنقل وتيسير الوصول إلى الرياض مروراً بعدة مدن.