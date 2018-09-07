محلل تركي يتحدث عن حملات التصفية التي ارتكبها أردوغان ضد المعارضة



وأضاف "قار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد أن الاعتقالات والفصل من الوظائف سيكون له مردود سيئ لدى الشارع التركي خاصة أنها بدون أحكام قضائية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الغضب لدى الشعب التركي.



وتابع المحلل السياسي التركي: "تركيا منقسمة وما يحدث سيعمق الانقسام".



عقب المحلل السياسي التركي بركات قار، على إقالة 18 ألف موظف وإغلاق 15 وسيلة إعلامية في تركيا قبل تطبيق النظام الرئاسي، قائلًا: "تم تفريغ الجامعات التركية من الأساتذة، وقد يكون هذا المرسوم هو الأخير في ظل حالة الطوارئ لكنه لن يكون الأخير خاصة مع إطلاق يد الرئيس وفقا للتعديلات الدستورية".