وكيل إعلام البرلمان: ملاحظات مجلس الدولة على قانون الصحافة ليست اتهام بعدم الدستورية

قال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مجلس الدولة أبدى ملاحظات على قانون الصحافة الجديد بناءً على طلب مجلس النواب، حيث تم إرسال القانون لمجلس الدولة من قبل مجلس النواب للتأكد من عدم وجود شبه دستوريه بمواده.





وأوضح "عبد القادر"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظات على بعض المواد التى قد يكون بها شبه عدم دستورية، وجاري العمل على مطابقة ملاحظات مجلس الدولة مع مواد القانون، وسيتم مناقشة هذه الملاحظات في أول جلسة عامة يعرض بها القانون، مشددًا على أن ملاحظات مجلس الدولة ليس اتهام للقانون بعدم الدستورية.



