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أحمد ناجي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي

الأحد 08/يوليه/2018 - 08:19 م
أحمد ناجي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي
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الفجر الرياضي
 

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إنه لم يتلقى عروضا من النادي الأهلي، لتولي مهمة القيادة الفنية لحراس مرمى النادي الأهلي في الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "نادي الاهلي كان يعلم أنني مرتبط ببطولة هامة مع منتخب مصر وهي المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا". 

واستطرد قائلا: "بعد أن انتهت تجربتنا مع كأس العالم، كان الأهلي قد تعاقد مع مصطفى كمال، وهو مدرب رائع وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".

المزيد عن: منتخب مصر كورة كرة رياضة الاهلي أحمد ناجي
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