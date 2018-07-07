موقع خليجي يكشف بالأدلة تاريخ الشخصيات الداعمة للإرهاب





تداول عدد من رواد موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، مقطع فيديو بعنوان "برمو سلسلة رعاة الإرهاب".وأكد موقع مداد نيوز الخليجي، أنه سوف يستعرض تاريخ الشخصيات الداعمة للإرهاب.وأوضح، الموقع، أنه سيكشف بالأدلة والوثائق دعم كلًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتميم بن حمد، أمير قطر، والشيخ يوسف القرضاوي، وغيرهم للإرهاب قريبًا.