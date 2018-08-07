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أحمد ناجي يفجر مفاجأة عن كواليس اختيار حارس الفراعنة في المونديال

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:09 م
أحمد ناجي يفجر مفاجأة عن كواليس اختيار حارس الفراعنة في المونديال
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الفجر الرياضي
 

 

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر، لديه توازن نفسي بشكل كبير، ويمتلك شخصية كبيرة، ولم يتأثر بفوزه بلقب أفضل لاعب في المباراة الدولية الرسمية الأولى له أمام أورجواي.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "محمد الشناوي لديه نهم كبير في التدريب".


واستطرد قائلا: "حسمت قراري بمشاركة الشناوي في كأس العالم من مباراة البرتغال الودية التي خسرناها بهدفين، فقط كنت أريد أن أنظر على شيء معين في  الشناوي بهذه المباراة".

المزيد عن: منتخب مصر كورة رياضة حارس المونديال الشناوي أحمد ناجي
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