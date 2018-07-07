مواجهات كرواتيا وانجلترا.. تفوق انجليزي في مقابلة يتيمة باليورو



يواجه منتخب انجلترا، منافسه منتخب كرواتيا، يوم الأربعاء 11 يوليو القادم في الساعة 8 مساءً، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.



ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات انجلترا وكرواتيا.



لم يتقابل المنتخب الانجليزي، مع المنتخب الكرواتي، سوا في مواجهة واحدة في بطولة الأمم الأوروبية في نسخة 2004، حيث لم يواجه كلا المنتخبين بعضهمها في تاريخ كأس العالم.



وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2004 لدور المجموعات، عن وقوع كلا المنتخبان في المجموعة الثانية، بجانب منتخب فرنسا، ومنتخب سويسرا.



ونجح المنتخب الإنجليزي في الفوز، ضد منتخب كرواتيا بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، حيث حسم الانجليز تأهلهم للدور القادم من خلال هذا اللقاء، والذي دخله منتخب كرواتيا برصيد نقطتين، بينما دخلته انجلترا برصيد 3 نقاط.



وسجل أهداف المنتخب الانجليزي كلا من (بول سكولز - ثنائية لواين روني - فرانك لامبارد)، بينما احرز هدفي كرواتيا الوحيدين هما (نيكو كوفاتش - ايجور تيودور).



وجاء الترتيب النهائي لهذة المجموعة كالتالي:-



1- فرنسا (7 نقاط)

2- انجلترا (6 نقاط)

3- كرواتيا (نقطتين)

4- سويسرا (نقطة واحدة)