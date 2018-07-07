بعد غرقهم بأسبوعين.. آخر تطورات إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

لا تزال فرق الإنقاذ في تايلاند، مواصلة جهودها لإنقاذ 12 طفلًا ومدربهم لكرة القدم بعد أن حوصروا داخل كهف في شمال البلاد، التي غمرتها المياه قبل أسبوعين، حيث تسابق فرق الإنقاذ الزمن خاصة مع توقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة خلال أيام، وأن تصاحبها زيادة في منسوب المياه، وهو ما يمثل تهديدًا لجهود الإنقاذ والظروف التي يعيش فيها الأطفال.





فرق الإنقاذ

واصلت فرق الإنقاذ في تايلاند، جهودها لإنقاذ 12 طفلا ومدربهم لكرة القدم بعد أن حوصروا داخل كهف فى شمال البلاد، حيث تسابق فرق الإنقاذ الزمن خاصة مع توقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة خلال أيام، وأن تصاحبها زيادة في منسوب المياه، وهو ما يمثل تهديدًا لجهود الإنقاذ والظروف التي يعيش فيها الأطفال.





ولقى عامل إنقاذ تايلاندي حتفه بعد أن فقد الوعى خلال عملية لإنقاذ 12 صبيًا ومدربهم لكرة القدم بعد أن حوصروا داخل كهف فى شمال البلاد، حيث قال قائد القوات الخاصة التابعة للبحرية إن سامارن بونان وهو عضو سابق في البحرية التايلاندية كان ضمن فريق الإنقاذ في إقليم تشيانج راى وتوفى ليل الخميس بعد أن دخل الكهف لتوصيل إعانات ووضع اسطوانات الأكسجين على طريق خروج محتمل.





عملية إخراج فريق كرة قدم

قال مسؤول محلى في تايلاند، إن تم إخراج أول اثنين من مجموعة فتية محاصرين داخل كهف تم إنقاذهما بعد أكثر من 15 يومًا داخل الكهف الذي غمرته المياه.





وبدأت السلطات في إقليم تشيانج راى شمال البلاد مهمة إنقاذ محفوفة بالمخاطر، لإخراج فريق كرة قدم للناشئين مؤلف من 12 صبيًا ومدربهم.





طائرات هليكوبتر

وشوهدت طائرات هليكوبتر في حالة تأهب، اليوم الأحد، في حقل قرب كهف حوصر فيه منذ أسبوعين 12 تلميذًا ومدربهم لكرة القدم في إقليم تشيانج راى بتايلاند.





ويحاول 13 غواصا أجنبيًا وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية إخراج الفتية، الذين لا يجيدون السباحة، عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه في مهمة أدت لموت غواص سابق بالبحرية التايلاندية الأسبوع الماضي.





وقال أحد قادة الجيش المشاركين في العملية إنها قد تستمر ثلاثة أو أربعة أيام بحسب ظروف الطقس في المنطقة.





إنقاذ 6 من أطفال الكهف

بينما قال عضو كبير بالفريق الطبي المصاحب لعملية إنقاذ أطفال من كهف بشمال تايلاند، إن 6 منهم خرجوا من الكهف المغمور بالمياه بعد أن ظلوا محاصرين فيه لما يزيد على أسبوعين.



