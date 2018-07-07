المقاصة يصطدم بـ "سموحة" في إنطلاق الدوري.. ويختتم الدور الأول بمواجهة الجيش



وأجريت القرعة ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور مندوبي الأندية وتقرر مسبقاً إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الجولتين 17 و34 بالدوري بنهاية كل دور من المسابقة .



وجاءت مباريات المقاصة كالتالي :

الأسبوع الأول : المقاصة X سموحة

الأسبوع الثانى : المقاولون X المقاصة

الاسبوع الثالث: المقاصة X الزمالك

الاسبوع الرابع: الاسماعيلى X المقاصة

الاسبوع الخامس: المقاصة X المصرى

الاسبوع السادس: دجلة X المقاصة

الاسبوع السابع: المقاصة X الحدود

الاسبوع الثامن: المقاصة X الانتاج الحربى

الأسبوع التاسع: المقاصة X الداخلية

الأسبوع الـ 10: الجونة X المقاصة

الأسبوع الـ 11: مصر المقاصة X الأهلى

الأسبوع الـ 12: بتروجت X مصر المقاصة

الأسبوع الـ 13: المقاصة X الاتحاد السكندرى

الأسبوع الـ 14: الأهرام سبورت X مصر المقاصة

الأسبوع الـ 15: نجوم المستقبل X المقاصة

الأسبوع الـ 16: المقاصة X إنبى

الأسبوع الـ 17: طلائع الجيش X المقاصة

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2018/2019 عن مواجهة فريق المقاصة لنادي سموحة في الجولة الأولى من مباريات المسابقة .