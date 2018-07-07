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المقاصة يصطدم بـ "سموحة" في إنطلاق الدوري.. ويختتم الدور الأول بمواجهة الجيش

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:35 م
المقاصة يصطدم بـ سموحة في إنطلاق الدوري.. ويختتم الدور الأول بمواجهة الجيش
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عمرو مصطفى
 

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2018/2019 عن مواجهة فريق المقاصة لنادي سموحة في الجولة الأولى من مباريات المسابقة .

وأجريت القرعة ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور مندوبي الأندية وتقرر مسبقاً إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الجولتين 17 و34 بالدوري بنهاية كل دور من المسابقة .

وجاءت مباريات المقاصة كالتالي :
الأسبوع الأول : المقاصة X سموحة
الأسبوع الثانى : المقاولون X المقاصة
الاسبوع الثالث: المقاصة X الزمالك
الاسبوع الرابع: الاسماعيلى X المقاصة
الاسبوع الخامس: المقاصة X المصرى
الاسبوع السادس: دجلة X المقاصة
الاسبوع السابع: المقاصة X الحدود
الاسبوع الثامن: المقاصة X الانتاج الحربى
الأسبوع التاسع: المقاصة X الداخلية
الأسبوع الـ 10: الجونة X المقاصة
الأسبوع الـ 11: مصر المقاصة X الأهلى
الأسبوع الـ 12: بتروجت X مصر المقاصة
الأسبوع الـ 13: المقاصة X الاتحاد السكندرى
الأسبوع الـ 14: الأهرام سبورت X مصر المقاصة
الأسبوع الـ 15: نجوم المستقبل X المقاصة
الأسبوع الـ 16: المقاصة X إنبى
الأسبوع الـ 17: طلائع الجيش X المقاصة
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