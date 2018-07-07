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تطبيق "Inbox" يدعم الآن ملء الشاشة على هاتف آيفون X

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:28 م
تطبيق Inbox يدعم الآن ملء الشاشة على هاتف آيفون X
تطبيق Inbox
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مع إعادة التصميم القادم والكبير لتطبيق Gmail، كان العديد من مستخدمي البريد الإلكتروني Inbox من قوقل قلقين جدًا حول مصير هذه الخدمة، ولأسباب وجيهة منها تخلُّص قوقل من الخدمات التي تعتبرها غير شعبية، فضلًا عن عدم وجود تحديثات لـInbox على iOS، وصولًا لعدم احتواء التطبيق للمزايا الداعمة لهاتف آيفون إكس "iPhone X".

ومع ذلك تلقى التطبيق اليوم تحديثًا جديدًا وفّر معه ميزة واحدة فقط وهي الدعم الشامل لملء الشاشة على الهاتف المذكور، مما يجعل طريقة العرض من الحافة إلى الحافة، وعلى الرغم من صغر التحديث إلّا أنه يُعدّ نافذة أمل لاستمرار قوقل بجهودها نحو تطبيقها الرائع هذا.

بالمقابل لدى شركة أبل مبدأ جديد يتطلب من جميع مطوري تطبيقات iOS إنشاء تطبيقاتهم على iOS 11 SDK، والتي تتطلب منهم أيضًا دعم عرض "Super Retina" لجهاز iPhone X، وربما يكون هذا سببًا لفريق عمل تطبيق Inbox بالتحرك نحو هذه الإضافة مع عدم التفكير به مستقبلًا!

تحميل تحديث Inbox من هنا.
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