سوريا تشتري 200 ألف طن من القمح بسعر زهيد

قال مصدر حكومي اليوم الأحد، إن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب اشترت 200 ألف طن من القمح اللين في مناقصة عالمية بسعر 195 دولارا للطن.





وأوضح المصدر أن السعر يشمل تكاليف الشحن وأن الطرف البائع هو مورد من منطقة الشرق الأوسط.





وقال تجار إن سوريا اشترت القمح بسعر زهيد للغاية.





وقال مصدر تجاري: ”الشحن لسوريا من البحر الأسود أو شرق أوروبا أرخص منه إلى مصر مثلا لكن ليس بما يبرر فرق السعر هذا“.





كانت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، قد تعاقدت على قمح روسي في 26 يونيو بسعر 217.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.





وتقول سوريا إنها تستهدف استيراد 1.5 مليون طن من القمح لسد فجوة المعروض المحلي هذا العام.





وسعر الخبز مدعم في سوريا التي أدت الحرب الدائرة فيها إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.