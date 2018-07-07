ماذا قدمت انجلترا حتى الوصول إلى نصف نهائي المونديال؟

نجح منتخب إنجلترا، لكرة القدم، في الوصول إلى مباراة نصف نهائي كأس العالم والمقامة في روسيا، بعد التغلب في مباراة دور الثمانية على نظيره السويدي بهدفين دون رد، ليحقق إنجازًا غاب منذ نهائيات إيطاليا 1990.

وقدم المنتخب الإنجليزي، أداءًا مبهرًا خلال البطولة، جعله من أقوى المرشحين لحصد اللقب لما يمتلكه من إمكلنيا ومواهب على أرضية الملعب.

ويرصد "الفجر الرياضي" مشوار إنجلترا في البطولة وحتى الوصول للمربع الذهبي من خلال التقرير الآتي:

"دور المجموعات"

أوقعت القرعة المنتخب الإنجليزي، بالمجموعة السابعة رفقة كلًا من بلجيكا، وتونس وبنما.

إنجلترا 2_1 تونس.

إنجلترا 6_1 بنما.

إنجلترا 0_1 بلجيكا.

"دور ال16"

احتل منتخب إنجلترا المرتبة الثانية في المجموعة خلف المنتخب البلجيكي، ليصعد إلى دور الـ16 ليواجه كولومبيا، ليتغلب عليها بركلات الترجيح 4_3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

" دور الثمانية"

صعد المنتخب الإنجليزي، إلى دور الربع النهائي ليصطدم بأحلام المنتخب السويدي، الطامخ لتحقيق المفاجأة والعبور إلى أبعد نقطة لمنافسات المونديال، ولكن نجحت إنجلترا بطاقة التأهل للدور نصف نهائي بعد أن فاز بهدفين دون رد.

أحرز : 11 هدف.

استقبل: 4

هداف المنتخب: هاري كين 6 أهداف.