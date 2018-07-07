عاجل.. أسماء الأوائل والناجحين بالثانوية العامة 2018





أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، عصر الأحد، عن نتائج امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) للعام الدراسي 2017/2018 في الضفة المحتلة وقطاع غزة.





وكانت الوزارة قالت إن نتائج الثانوية العامة لهذا العام ستُعلن مساء الأحد الثامن من يوليو 2018.





وتنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، نتائج الثانوية لهذا العام، عبر موقعها الإلكتروني، للضفة المحتلة وغزة.





النتائج بالأسماء لكافة محافظات فلسطين:





وبلغ عدد المسجلين في كافة الفروع (76811) مشتركاً، وعدد المتقدمين للامتحان (72604) مشتركاً، ونجح منهم ( 48420) مشتركاً بنسبة بلغت (66.69 %) موزعين على الفروع كالآتي:





– الفرع الأدبي: عدد المتقدمين (50733) مشتركاً؛ نجح منهم (31082 ) مشتركاً بنسبة بلغت (61.27 %) .





– الفرع العلمي: عدد المتقدمين (18857) مشتركاً، نجح منهم ( 15539) مشتركاً بنسبة بلغت (82.40 %).





– فرع الريادة والأعمال: عدد المتقدمين ( 3205 ) مشتركاً؛ نجح منهم (2205 ) مشتركاً بنسبة بلغت ( % 68.80 ) .





– الفرع الشرعي: عدد المتقدمين (1200) مشتركاً نجح منهم (657) مشتركاً بنسبة بلغت (% 54.75 ) .





– الفرع الصناعي: عدد المتقدمين (1119) مشتركاً، نجح منهم (756) مشتركاً؛ بنسبة بلغت (% 67.56) .





– الفرع الزراعي: عدد المتقدمين (150) مشتركاً، نجح منهم (82) مشتركاً؛ بنسبة بلغت %54.67) )





– فرع الاقتصاد المنزلي: عدد المتقدمين (74) مشتركاً، نجح منهم (48) مشتركاً؛ بنسبة بلغت ( 64.86 %) .





– الفرع الفندقي: عدد المتقدمين (58) مشتركاً، نجح منهم (39) مشتركاً؛ بنسبة بلغت (67.24 %).





– الفرع التكنولوجي: عدد المتقدمين (40) مشتركاً، نجح منهم (24) مشتركاً؛ بنسبة بلغت (60 %).



