تعرف على بورصة أجور المطربين والراقصات في حفلاتهم الساحل الشمالي

على الرغم من حالة الركود التى عانى منها سوق الكاسيت فى الفترة الماضية، إلا أن نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى وشركات الإنتاج وجدوا ضالتهم فى الحفلات التى تعوضهم عن بعض خسائر سوق الكاسيت، وبالتالى كان من الطبيعى من عام لآخر أن ترتفع أجور الفنانين مقابل إحياء الحفلات وتسعيرة نجوم الطرب فى الصيف تعرف عليها فى السطور التالية:





فى المقدمة يأتى الهضبة عمرو دياب الذى يعد الأعلى أجرا من بين نجوم الغناء، حيث يتقاضى مليونا ونصف المليون جنيه عن أى حفل صيفى، أما محمد منير فيتقاضى مليونا و200 ألف جنيه فى الحفل، ليأتى فى المرتبة الثانية بعد الهضبة، فيما يتقاضى تامر حسنى حوالى 900 ألف جنيه، ويتقاضى محمد فؤاد حوالى 700 ألف جنيه، فيما يحصل محمد حماقي على حوالى 800 ألف جنيه فى الحفل الواحد، ومن المقرر أن يحيى حماقى حفلا كبيرا بالساحل الشمالى هذا الموسم.





ويسيطر نجوم الطرب الشعبى على أغلب حفلات الساحل الشمالى بالكافيهات والبلاجات المختلفة، نظرا لانخفاض أسعارهم، حيث يتقاضى المطرب الشعبى أحمد عدوية حوالى 35 ألف جنيه، وتتقاضى بوسى حوالى 30 ألف جنيه، وهو نفس الأجر الذى يحصل عليه محمود الليثى، أما المطرب أحمد شيبة فيتقاضى حوالى 25 ألف جنيه مقابل إحيائه العديد من الحفلات.

وللراقصات نصيب فى بورصة الأسعار بالساحل الشمالى هذا العام، حيث تتقاضى الراقصة الأوكرانية "الا كوشنير" حوالى 4 آلاف دولار، وصافينار 20 ألف جنيه، وصوفيا 10 آلاف جنيه، وأخيرا الراقصة الأرجنتينية بريندا حوالى 5 آلاف جنيه.



