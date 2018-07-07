نص بيان مكرم محمد أحمد على قرار إحالته لـ أمن الدولة العليا

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قرار المجلس بوقف النشر في موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية مستشفى 57357 صدر ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظًا على مؤسسة طبية مقدرة وهذا هو الدور الذي اناط به الدستور والقانون رقم 92 لسنة 2016 المجلس لتنفيذه.





ووجه مكرم خطابا إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ينص على: السيد المستشار نبيـل صـــادق، النائـب العـــام، تحيـــة طيبـــة وبـعـــد، رداً على خطابكم الكريم الذي يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهه في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به في حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.





وما أتوقعه أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأي المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه.



