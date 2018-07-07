الداخلية التونسية تعلن حصيلة ضحايا الهجوم على دورية الحرس الوطني غرب البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى الهجوم على دورية الحرس الوطني، في منطقة جندوبة شمال غرب البلاد 6 أفراد، نقلا عن وكالة "الأناضول التركية".



ووفقًا لمصادر أمنية تونسية، فإن الهجوم استهدف دورية مكونة من سيارتين للحرس الوطني، وألقيت قنبلة يدوية على السيارة الأولى فيما هوجمت الثانية بالرصاص.



وتعرضت لتونس لثلاث هجمات كبرى في عام 2015 استهدف اثنان منها سياحا في منتجع بمدينة سوسة ومتحف باردو وأسفر عن مقتل عشرات السياح الغربيين.