إسرائيل تطالب الأسد بالضغط على إيران للانسحاب من سوريا

أعرب الاحتلال الإسرائيلى، عن شعوره بالارتياح لاستعادة النظام السورى المناطق القريبة من حدوده، أملاً فى أن يؤدى الانتصار السورى إلى انسحاب القوات الإيرانية من المنطقة.

وكان وجود القوات الإيرانية وتنظيم حزب الله اللبنانى، فى جنوب غرب سوريا، مصدر القلق الرئيسي لإسرائيل واعتبرها نقطة توتر محتملة لنزاع إقليمي أوسع، إلاّ أنّ تل أبيب تأمل الآن فى أن تضغط روسيا، أكبر مؤيد للحكومة السورية، على الرئيس بشار الأسد لضمان انسحاب القوات الإيرانية ووكلائها بمجرد سيطرته الكاملة على المنطقة، وفقاً لما صرّح مسؤول عسكرى إسرائيلى كبير.

ووفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم، قال المسؤول الإسرائيليى "لست صديقاً للأسد، ولا الإسرائيليون كذلك، لكن هل يمكننا التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجلب حياة سلمية إلى الجولان؟ أنا آمل بالتأكيد ذلك"، وأضاف "مطلبنا هو أن تخرج القوات الإيرانية أو تنسحب من سوريا ككل، وتحديدًا جنوب غرب سوريا".

وشنّت قوات الحكومة السورية المدعومة بطائرات مقاتلة روسية هجوماً كبيراً ضد المناطق التى يسيطر عليها المتمردون جنوب غرب البلاد حيث يسعى الأسد للاستيلاء على جيوب البلاد التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة.

وأوضح المسؤول الإسرائيلى، أنّه طالما بقيت القوات السورية وراء منطقة منزوعة السلاح متفق عليها بعد عام من الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 ومراقبتها من قبل الأمم المتحدة، وانخفض الوجود الإيرانى، فإنّ إسرائيل ستعتبر ذلك نجاحًا مؤقتًا.

وقال المسؤول، إنّ إسرائيل ستبقي كافة الأوراق على الطاولة، بما فى ذلك الدبلوماسية والضربات الجوية للتأكيد على انسحاب القوات الإيرانية ووكلائها من المنطقة الحدودية.