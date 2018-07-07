8 معلومات عن رئيسة كرواتيا بعد "جنونها بمدرجات المونديال".. تعرف عليهم

رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، تصدرت المشهد بمونديال روسيا 2018، بعدما جن جنونها في المدرجات عقب صعود كرواتيا إلى نصف النهائي على حساب روسيا بالفوز بضربات الترجيح.

فخطفت رئيسة كرواتيا الأضواء على مدرجات ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي، باحتفالها بتأهل منتخب بلادها للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، حيث صافحت رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، بعد تسجيل كل هدف أحرزه المنتخبان، وعانقت مدفيديف بعد فوز منتخب بلادها بركلات الترجيح، كما ظهر خلال بث المباراة.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات حول رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش:

*مواليد 29 أبريل 1968، في قرية بكرواتيا ولكنها قضت طفولتها بالولايات المتحدة الأميركية.

*التحقت بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة زغرب، وتخرجت عام 1992 ونالت شهادة البكالوريوس في الآداب باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

*تزوجت غرابار كيتاروفيتش من جاكوف كيتاروفيتش منذ عام 1996.

* ولها طفلان يتحدثان الكرواتية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية بطلاقة ولديهم فهم أساسي للغة الألمانية والفرنسية والإيطالية.

*من عام 1995 إلى عام 1996، حضرت دورة لنيل دبلوم من الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لفيينا.

*وفي عام 2000 حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية العلوم السياسية في جامعة زغرب.

*في الفترة 2002-2003 نالت منحة فولبرايت للدراسة في جامعة جورج واشنطن كما حصلت على زمالة كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد، وكانت أستاذا زائرا في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز.

*شغلت منصب الأمين العام المساعد لشؤون الدبلوماسية العامة في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2011 وحتى العام الماضي وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب، وحملت قبلها حقيبة الخارجية الكرواتية منذ عام 2005، وشغلت منصب سفير بلادها إلى واشنطن من عام 2008 إلى عام 2011.