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حبس عامل بحوزته عملات ورقية مزورة بالشرقية

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:11 م
حبس عامل بحوزته عملات ورقية مزورة بالشرقية
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سمر السيد -إسلام علي
 
قرر قسم ثان الزقازيق بالشرقية، اليوم، حبس عامل لحيازته عملات ورقية مزورة، أثناء شرائه أجهزة كهربائية من أحد المعارض بمدينة الزقازيق.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تحفظ " عاطف خ ع" 31 سنة مسئول أمن بمعرض أجهزة كهربائية، على شخص يدعى" هانى م ع" 43 سنة مقيم مركز الزقازيق، وبحوزته 7400 جنيه عملات ورقية مزورة، وأقر بملكيته للمبالغ المزورة، وأنه تحصل عليه من " عماد ع ال " تاجر مواشى، مقيم مركز الزقازيق، نظير بيع قطعة ماشية، من إجمالى مبلغ 11 ألف جنيه وعدم علمه بأن المبلغ المالى مزور.

تم استدعاء تاجر مواشى، الذى أقر بأنه قام بإعطائه مبالغ مالية سلمية تم التحفظ عليهما وعرضهما على النيابة العامة تحرر المحضر رقم 9949 جنح القسم.
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