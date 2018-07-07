قرعة صعبة للإسماعيلي بالدوري .. تعرف على ترتيب المباريات كاملة
الأحد 08/يوليه/2018 - 01:03 م
الفجر الرياضي
أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2018/2019 عن مواجهة فريق الإسماعيلي لنادي في الجولة الأولى من مباريات المسابقة .
وأجريت القرعة ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور مندوبي الأندية وتقرر مسبقا إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الجولتين 17 و34 بالدوري بنهاية كل دور من المسابقة .
وجاءت مباريات الدور الأول للاسماعيلى على النحو التالي :-
الجولة الأولى .. الأهلى – الإسماعيلى
الجولة الثانية .. الإسماعيلى – بتروجيت
الجولة الثالثة .. الاتحاد السكندرى – الإسماعيلى
الجولة الرابعة .. الإسماعيلى – مصر المقاصة
الجولة الخامسة .. نجوم المستقبل – الإسماعيلى
الجولة السادسة … الإسماعيلى – إنبى
الجولة السابعة … طلائع الجيش – الإسماعيلى
الجولة الثامنة … الإسماعيلى – سموحة
الجولة التاسعة … المقاولون – الإسماعيلى
الجولة العاشرة … الإسماعيلى – الزمالك
الأسبوع الحادية عشر … الإسماعيلى – الأهرام
الجولة الثانية عشر … المصري – الإسماعيلى
الجولة الثالثة عشر .. وادى دجلة – الإسماعيلى
الجولة الرابع عشر … حرس الحدود – الإسماعيلى
الجولة الخامسة عشر … الإسماعيلى – الانتاج
الجولة السادسة عشر … الداخلية – الإسماعيلى
الجولة السابعة عشر … الإسماعيلى – الجونة
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