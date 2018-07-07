قرعة صعبة للإسماعيلي بالدوري .. تعرف على ترتيب المباريات كاملة

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2018/2019 عن مواجهة فريق الإسماعيلي لنادي في الجولة الأولى من مباريات المسابقة .

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2018/2019 عن مواجهة فريق الإسماعيلي لنادي في الجولة الأولى من مباريات المسابقة .