3 مواقف مُثيرة لرئيسة كرواتيا في مونديال روسيا.. ماذا فعلت؟

عُرفت رئيسة كرواتيا بمواقفها المثيرة للجدل أثناء تشجيعها لمنتخب بلادها المشارك في مونديال روسيا، وظهرت تلك المواقف بشدة بعد تأهل المنتخب الكرواتي إلى نصف نهائي البطولة على حساب روسيا.

ومنذ 7 أيام، وصلت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، إلى مدينة نيجني نوفغورود الروسية، لمؤازرة منتخب بلادها، الذي خاض مباراة مهمة أمام الدنمارك، في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018، ثم حضرت مباراة منتخب بلادها مع روسيا أمس.

عناق اللاعبين بعد مباراة الدنمارك

حضرت رئيسة كرواتيا، مباراة منتخب بلادها أمام الدنمارك بدور ثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة بروسيا، واحتفلت مع اللاعبين بوصولهم إلى دور الربع، وقامت بمعانقتهم فردا فردا من شدة فرحها بالتأهل لدور الثمانية في مونديال روسيا 2018.

عناق رئيس وزراء روسيا

وخطفت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش الأضواء على مدرجات ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي، باحتفالها بتأهل منتخب بلادها للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وصافحت كيتاروفيتش رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، بعد تسجيل كل هدف أحرزه المنتخبان، وعانقت مدفيديف بعد فوز منتخب بلادها بركلات الترجيح، كما ظهر خلال بث المباراة.

رقص مع اللاعبين

كما حرصت رئيسة دولة كرواتيا على التوجه إلى غرفة ملابس اللاعبين ورقصت معهم احتفالًا بتحقيق فوز المنتخب الكرواتي على منافسه الروسي وتأهلهم لنصف نهائي كأس العالم، وذكرت بعض الصحف الأجنبية أن رئيسة كرواتيا تحرص دائما على الاحتفال الخاص مع لاعبي المنتخب عقب تحقيق الفوز في كل مباراة من أجل تحفيزهم على الاستمرار في تحقيق النجاح.