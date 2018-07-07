رؤساء الكنائس يطلقون الحمام الأبيض ليعم السلام في العالم (صور)

أطلق رؤساء لكنائس الشرق الأوسط الحمام الأبيض في رسالة ودعوة ليعم السلام في كل العالم.





جاء ذلك عقب انتهاء لقاء باري للصلاة المسكونية والذي دعى إليه قداسة البابا فرنسيس سابقا كل رؤساء الكنائس الشرقية.





وشارك في اللقاء كل من:

الكنيسة الأرثوذكسية

قداسة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول "رئيس أساقفة القسطنطينة"

صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني "بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس "

صاحب الغبطة نكتاريوس رئيس أساقفة أنثيدون " النائب البطريركي في القسطنطينية"

نيابة عن البطريرك ثيوفيلوس الثالث " بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس "

سيادة المطران هيلاريون " مسؤول إدارة العلاقات الكنسية الخارجية ببطريركية موسكو "

نيابة عن قداسة البطريرك كيريل " بطريرك موسكو "

سيادة المطران الانبا فاسيليوس

نيابة عن غبطة البطريرك كريسوستوموس الثاني رئيس أساقفة نيا جستنيانا وقبرص





الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية

قداسة البابا تواضروس الثاني " بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية "

غبطة البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني " بطريرك السريان الأرثوذكس "

سيادة المطران يواقيم " أسقف المملكة المتحدة وايرلندا "

نيابة عن تمثيل قداسة البطريرك كيركين الثاني " بطريرك الأرمن "

الكاثوليكوس أرام الأول كشيشيان " الأرمن الارثوذكس "





الكنيسة الأرثوذكسية الآشورية

مار جورجيوس الثاني " بطريرك الكنيسة الأشورية الشرقية "





الكنيسة الكاثوليكية الشرقية

صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق " بطريرك الأقباط الكاثوليك "

صاحب الغبطة الأنبا إغناطيوس يوسف الثالث " بطريرك السريان الكاثوليك "

صاحب الغبطة بشارة بطرس الراعي " بطريرك المارون الكاثوليك "

سيادة المطران جان-كليمنت جانبارت " مطران حلب للروم الكاثوليك "

نيابة عن غبطة البطريرك الأنبا يوسف " بطريرك أنطاكية الروم الملكيين الكاثوليك "

صاحب الغبطة الكاردينال لويس رفائيل الأول " بطريرك الكلدان الكاثوليك "

صاحب الغبطة الكاردينال كريكور بيدور الثاني " بطريرك الأرمن الكاثوليك "

بيرباتيستا بيتسابالا " مسئول رسولي لبطريركية اللاتين بالقدس "





الكنيسة اللوثرية

القس ساني ابراهيم عازر" أسقف الكنيسة اللوثرية الإنجيلية في الأردن والأراضي المقدسة "

مجلس كنائس الشرق الأوسط

د.سوريا بشعلاني " القائم بأعمال الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط "