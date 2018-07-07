"الطرق والكباري": قرار بإزالة كوبري الخشب في منطقة الوراق (فيديو)

قال عبد العزيز عبده، المتحدث الإعلامي لهيئة الطرق والكباري، إن هناك قرارا صادرا لإزالة الكوبري الخشب في منطقة الوراق، لافتا إلى أنه خارج عن أعمال الهيئة والتي تولي الطريق الدائري اهتماما من الدرجة الأولى، متابعا أن هذا الطريق يمر وسط تكتلات سكنية كبيرة ووجود سلم غير شرعي في اي منطقة يضر بالأهالي.



