"الطرق والكباري": قرار بإزالة كوبري الخشب في منطقة الوراق (فيديو)
الأحد 08/يوليه/2018 - 12:34 م
ندى محمد
قال عبد العزيز عبده، المتحدث الإعلامي لهيئة الطرق والكباري، إن هناك قرارا صادرا لإزالة الكوبري الخشب في منطقة الوراق، لافتا إلى أنه خارج عن أعمال الهيئة والتي تولي الطريق الدائري اهتماما من الدرجة الأولى، متابعا أن هذا الطريق يمر وسط تكتلات سكنية كبيرة ووجود سلم غير شرعي في اي منطقة يضر بالأهالي.
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أنه سيجري العمل على تشكيل لجنة تقوم بدراسة المنطقة والتشاور مع المرور لعمل كوبري في هذه المنطقة يخدم المواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على حياتهم.
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