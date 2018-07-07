بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى ألمانيا
الأحد 08/يوليه/2018 - 11:26 ص
الفجر الرياضي
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متجها إلى ألمانيا، للدخول فى معسكر مغلق، تحت قيادة المدير الفني الجديد كريستيان جروس، استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز الموسم الجديد.
ويخوض الزمالك 3 مباريات ودية خلال معسكر ألمانيا حيث سيواجه يوم الثلاثاء 10 يوليو فريق نورنبيرج بوخ الالماني ، ويوم الجمعة 13 يوليو فريق الوصل الإماراتي ، كما سيخوض الفريق مباراة يوم 17 مع فريق لم يتم الاستقرار عليه .
وتضم بعثة الزمالك كلا من:-
حراسة المرمى: جنش - عماد السيد - عمر صلاح
الدفاع: محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام - كماتشو - احمد فتوح - حمدي النقاز
الوسط: عماد فتحي - دونجا - روقه - محمد ابراهيم - ايمن حفني - عبد الله جمعه - محمد عنتر - احمد مدبولي - ابراهيم حسن - مصطفي فتحي - محمود عبد العزيز - احمد رفعت - معروف يوسف
الهجوم: يوسف اوباما - كاسونجو - عمر السعيد - مصطفي محمد - حميد احداد -سيف جعفر.
ومن المقرر أن يلحق اللاعب بهاء مجدي المنضم حديثا من النادي الاسماعيلي بالبعثه خلال الساعات المقبلة لحين إنهاء اجراءات السفر.
واستبعد الجهاز الفني كلا من حسام باولو وكابوريا وإسلام جمال لتواجدهم في قائمة الانتظار بالإضافة إلى أحمد توفيق في ظل اقتراب رحيله للاهرام وكهربا وعلي جبر وشيكابالا وطارق حامد الدوليين.
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