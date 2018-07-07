بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى ألمانيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متجها إلى ألمانيا، للدخول فى معسكر مغلق، تحت قيادة المدير الفني الجديد كريستيان جروس، استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز الموسم الجديد.

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متجها إلى ألمانيا، للدخول فى معسكر مغلق، تحت قيادة المدير الفني الجديد كريستيان جروس، استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز الموسم الجديد.