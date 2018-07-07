انطلاق حملة جمع القمامة المنزلية مجانا بحى فيصل في السويس (صور)

قام حى فيصل برئاسة المهندس محمود فوزى رئيس حى فيصل بإطلاق اشارة البدء لحملة جمع القمامة المنزلية

مجانا لاعادة المظهر الحضارى لمناطق فيصل.



ياتى ذلك فى إطار تنفيذا توجيهات اللواء احمد حامد محافظ السويس، لجميع رؤساء الاحياء بالعمل على تقديم أفضل الخدمات لرفع مستوى النظافة لاعادة المظهر الحضارى للمحافظة وعلى الفور اطلقت رئاسة حى فيصل، اشارة البدء لحملة جمع القمامة المنزلية مجانا من مناطق حى فيصل بالتعاون مع جهاز النظافة، اليوم الأحد العمل فى مناطق متفرقة حسب الجدول الزمنى للحملة الذى تم تقسيم حى فيصل الى 10 قطاعات مقسمة لايام.



وقامت رئاسة حى فيصل بتوزيع صافرات للعمال لعمل تواصل مع الأهالى وقد اعرب الاهالى عن شكرهم العميق للمبادرة التى ستخفف كثيرا من المشاكل البيئية وتقضى على مشكلة تفريغ القمامة من الصناديق.



وطالب المهندس محمود فوزى رئيس حى فيصل الاهالى بضرورة المشاركة بتجميع القمامة امام العمارات السكنية فورا سماع اشارات التواصل مع الحملة التى تهدف إلى عودة المظهر الحضارى والجمالى لمناطق فيصل مؤكدا على ان الخدمة مجانية.