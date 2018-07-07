ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انطلاق حملة جمع القمامة المنزلية مجانا بحى فيصل في السويس (صور)

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:25 ص
انطلاق حملة جمع القمامة المنزلية مجانا بحى فيصل في السويس (صور)
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
قام حى فيصل برئاسة المهندس محمود فوزى رئيس حى فيصل بإطلاق اشارة البدء لحملة جمع القمامة المنزلية
مجانا لاعادة المظهر الحضارى لمناطق فيصل.

ياتى ذلك فى إطار تنفيذا توجيهات اللواء احمد حامد محافظ السويس، لجميع رؤساء الاحياء بالعمل على تقديم أفضل الخدمات لرفع مستوى النظافة لاعادة المظهر الحضارى للمحافظة وعلى الفور اطلقت رئاسة حى فيصل، اشارة البدء لحملة جمع القمامة المنزلية مجانا من مناطق حى فيصل بالتعاون مع جهاز النظافة، اليوم الأحد العمل فى مناطق متفرقة حسب الجدول الزمنى للحملة الذى تم تقسيم حى فيصل الى 10 قطاعات مقسمة لايام.

وقامت رئاسة حى فيصل بتوزيع صافرات للعمال لعمل تواصل مع الأهالى وقد اعرب الاهالى عن شكرهم العميق للمبادرة التى ستخفف كثيرا من المشاكل البيئية وتقضى على مشكلة تفريغ القمامة من الصناديق.

وطالب المهندس محمود فوزى رئيس حى فيصل الاهالى بضرورة المشاركة بتجميع القمامة امام العمارات السكنية فورا سماع اشارات التواصل مع الحملة التى تهدف إلى عودة المظهر الحضارى والجمالى لمناطق فيصل مؤكدا على ان الخدمة مجانية.
انطلاق حملة جمع القمامة المنزلية مجانا بحى فيصل في السويس (صور)
انطلاق حملة جمع القمامة المنزلية مجانا بحى فيصل في السويس (صور)
انطلاق حملة جمع القمامة المنزلية مجانا بحى فيصل في السويس (صور)
انطلاق حملة جمع القمامة المنزلية مجانا بحى فيصل في السويس (صور)
انطلاق حملة جمع القمامة المنزلية مجانا بحى فيصل في السويس (صور)
المزيد عن: حى فيصل السويس اليوم السويس أخبار السويس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/8/2018 11:40:01 AM